Жильцы сгоревшего дома в Краснодаре: Пламя добралось до нас за 20 минут и уничтожило все!

Фото: krd.ru

Эту жуткую бессонную ночь жильцы дома на улице Российской 267/6 запомнят надолго. Когда пламя начало пожирать их квартиры, люди спали – пожар вспыхнул глубокой ночью.

- Пожар! Все на выход! Спасайтесь! - людей будили громкие мужские крики.

Это были спасатели, которые забежали в дом и начали эвакуацию. Спросонья многие не понимали, что происходит. Взрослые, не думая ни о чем, хватали детей и неслись к выходу, по пути стуча в двери соседей. Грохот стоял на весь дом.

Некоторые люди успели наспех схватить самое необходимое, – документы, деньги, лекарства - вместе с родными выбегали на улицу. Из пылающего дома народ спасался, в чем попало: кто в шортах, кто в пижаме.

Семья Крестьянниковых потеряла жилье, которое брали в ипотеку. Пять лет назад Павел вместе с супругой Дарьей приобрели квартиру на седьмом этаже. Буквально недавно кредит погасили и… случилась беда.

Люди надеются, что смогут вернуться в свои квартиры. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Наш дом сделан в форме колодца – пожар вспыхнул на балконе 7 этажа напротив нашего. Пламя добралось до нас за 20 минут и уничтожило все! – с трудом рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Павел. - Почувствовали гарь, услышали дым – выбежали. Время на часах было тогда 02:25. Документы по мелочи схватили, а так техника, все вещи сгорели.

О трагедии Павел и Дарья рассказали своим родным, которые готовы их приютить пока дом не восстановят.

Спасатели говорят, что в квартирах на седьмом этаже остались лишь голые стены. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Спасатели сказали, что в нашей квартире голые стены, местами потек даже газоблок – такая температура была внутри пожарища! – продолжает 32-летний Павел Крестьянников. - Ничего не осталось – все под ноль выгорело. Сейчас пытаемся узнать, что нам делать дальше. Администрация по опыту прошлого пожара на Прокофьева в 2017 году говорят, что в течение года, возможно, смогут отремонтировать. Восстановят крышу, мансарду, газоблок – это все, на что можем рассчитывать. То есть все с нуля надо будет начинать.

22-летняя Ксения Стенько в доме на Российской жилье снимала. Этой ночью она услышала крики и выбежала на балкон, чтобы понять, в чем дело.

- Все кричали, суета и жуткая паника - было страшно. Вышла на балкон, смотрю пламя прямо напротив нашей квартиры. А мне соседи кричат: «Девушка, это ваш дом горит!» Когда пригляделась, поняла, что отражение в окнах – огонь прямо над нами! Я живу на пятом этаже, а полыхало на седьмом. Тут же обратно забежала, чтобы ненароком на голову ничего не свалилось, - вспоминает жуткую ночь Ксения.

Убитые горем погорельцы просят их не фотографировать. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Выбегая из дома, девушка успела схватить несколько ценных вещей. На лестничных пролетах стоял детский крик – испуганные малыши плакали на руках у родителей, которые неслись к выходу.

- Тем временем спасатели выламывали двери квартир у людей, которые не откликались, - говорит Ксения. - Пожарные переживали, что там могут быть инвалиды или пожилые люди, потому проверяли каждую квартиру.

Реальность произошедшего краснодарцы осознают, но с трудом - многие оказались без крыши над головой и практически без средств к существованию. А впереди холода. Сейчас погорельцы пытаются найти себе временное жилье. Кто-то размещается в гостинице «Кавказ», кто-то – у своих родных и друзей. Приютить у себя пострадавших готовы и совершенно не знакомые люди.

- Я живу в соседней многоэтажке, предоставлю питание и жилье безвозмездно! – пишет одна из краснодарок в соцсетях. - Кому негде переночевать, пострадавшие, пишите!

И таких сообщений сотни. Трагедия - общее горе для всех.

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