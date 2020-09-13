Версии пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре: почти 70 квартир пострадали в огне

Эксперты продолжают работать на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по краю

На месте масштабного пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре сейчас работает специальная экспертная лаборатория. Версий пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре 13 сентября 2020 сейчас несколько.

По одной из них вечером, 12 сентября, здесь отмечали торжество и запускали салют. В итоге искра попала на крышу многоэтажки, от этого она вспыхнула, как факел.

В пользу этой версии случившегося говорит то, что, по словам экспертов МЧС, очагов пожара было несколько.

- То есть сразу несколько искр взлетели на крышу. На деревянных стропилах кровли они произвели эффект спички, поднесенной к костру, - говорят они.

Однако есть и другая версия страшного пожара, из-за которого сразу 88 квартир остались непригодными для жилья.

- Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений.Предварительно установлено, что возгорание произошло на 7 этаже, после чего распространилось на другие помещения, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Этаж под воздействием огня уничтожен. Дом не газифицирован.

Вероятно, где-то на этаже могло возникнуть короткое замыкание электропроводки.

А в это время мэрия Краснодара сообщает, что жильцы сгоревших квартир сейчас расселены в гостинице "Кавказ".

- При необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Оперативно окажем им всю необходимую помощь - как материальную, так и с восстановлением документов, - сообщил градоначальник Евгений Первышов.

Идет следствие. Все время пока специалисты будут работать на разрушенном огнем здании жилого дома здесь поставят охрану. По уточненным данным, в пожаре пострадали 64 квартиры, а не 88, как было заявлено ранее.

В городе введен режим ЧС.

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