Эксперт: Горевшая в Краснодаре многоэтажка могла быть построена с нарушением противопожарных норм

В Краснодаре после пожара в многоэтажке ввели режим ЧС Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Жильцы дома по улице Российской 267/6 проснулись от пожарной сигнализации. Визг стоял жуткий. Люди сонными выбегали из квартир, не успев взять с собой ни вещи, ни документы. У некоторых, кто не откликался, ломали двери. Всех удалось эвакуировать вовремя. Но квартиры превратились в черный пепел, последний этаж выгорел практически под ноль.

Выяснилось, что мансардный этаж в этом доме - деревянный. Огонь моментально распространился по всему периметру здания. Специалисты говорят, что возможно, восьмиэтажка вспыхнула, как спичка, из-за нарушений при строительстве.

- Очень стремительно полыхнул весь этаж дома. Возможно, многоэтажку построили с нарушением противопожарных норм, не была сделана противопожарная пропитка. В этом нужно разбираться очень детально, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» заслуженный строитель Кубани Геннадий Ушаков.

Эксперт отмечает – просто везение, что обошлось без жертв. На месте масштабного пожара сейчас работает специальная экспертная лаборатория. Специалисты рассматривают несколько версий пожара. Основная – короткое замыкание. Огонь мог быстро охватить здание из-за того, что был не один очаг возгорания.

Местные жители рассказали, что многие дома в этом районе не газифицированы, квартиры отапливаются от электричества, в том числе и тот, в котором случился пожар. В связи с этим на электросети идет очень высокая нагрузка. Также источник в экстренных службах города сообщил, что электропроводка в доме была смонтирована неправильно.

- Электропроводка была проведена с нарушениями. Выявлены ошибки и при проектировании и строительстве. Дом был введен в эксплуатацию по судебному решению, - уточнил собеседник.

Напомним, что после пожара в многоэтажке на улице Прокофьева в Музыкальном районе в 2017 году (дом находится в трех кварталах от Российской), выяснилось, что дом был построен с нарушениями, но узаконен. Сейчас выдвигаются предположения о сходстве ситуаций, в чем разберутся компетентные органы.