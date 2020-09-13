Как помочь пострадавшим от пожара в Краснодаре: открыты пункты сбора гуманитарной помощи

Фото: администрация Краснодара

Жители Музыкального микрорайона, где сегодня ночью вспыхнул пожар в семиэтажке по улице Российской, 267/6 собирают для тех, чьи квартиры сгорели, одежду и личные вещи. Только не знают, куда нести гуманитарную помощь.

В мэрии Краснодара сайту «КП»-Кубань» рассказали, что пункт сбора организован в школе №66 по улице Уссурийской, 2, где и находится эвакопункт для жильцов сгоревшего дома. Приносить вещи можно и по этим адресам: улица Российская, 12 ( администрация Калининского округа), и на улицу Жигуленко 4, 1 подъезд.

- Сюда краснодарцы могут приносить одежду и средства гигиены для погорельцев, - пояснили в мэрии.

Жильцам сгоревшей многоэтажки сейчас необходимы средства личной гигиены, а также же одежда, зарядки для телефонов.

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