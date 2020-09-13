Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоэтажке Краснодара

Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме по ул. Российской, 267/6 в Краснодаре.

- Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений.Предварительно установлено, что возгорание произошло на 7 этаже, после чего распространилось на другие помещения, - говорят в ведомстве. - Этаж под воздействием огня уничтожен. Дом не газифицирован.

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