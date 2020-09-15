«Хотели улучшить показатели работы»: В Краснодаре четверо полицейских задерживали местных жителей и вымогали деньги

Дело направлено в суд

Банда в погонах орудовала в краевом центре летом прошлого года. Трое участковых уполномоченных полиции и инспектор ППС хотели улучшить показатели своей работы и немного подзаработать. В течение месяца вместе со знакомыми около автомобильной парковки в проезде Аэропортовском города они незаконно задерживали местных жителей. Вязали только мужчин и якобы за наркотики.

- Участковые незаконно задерживали граждан, пристегивали наручниками и проверяли содержимое их одежды и транспортных средств. При этом стражи порядка не оформляли соответствующие документы и не привлекали представителей общественности. После чего, не обнаружив у задержанных мужчин запрещенные к обороту вещества, требовали деньги. За отказ грозили уголовной ответственностью за преступления, которые они не совершали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В результате полицейские с пособниками получили от граждан более 200 тысяч рублей. Деньги они потратили на личные нужды.

- Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых сотрудников полиции в возрасте от 28 до 39 лет, а также их троих пособников из числа гражданских лиц в возрасте от 33 до 37 лет. Все семеро обвиняются за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

Стоит отметить, что объем материалов, собранных по этому делу, составил 29 томов. В настоящее время оперативники наложили арест на расчетные счета, объекты движимого и недвижимого имущества всех фигурантов. Уголовное дело направлено в суд. Бывшим полицейским и их пособникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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