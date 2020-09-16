Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 2 октября

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае снова продлили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим повышенной готовности на Кубани снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 2 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Несмотря на то, что эпидситуация в регионе улучшается, а уровень заболеваемости идет ровно, на Кубани пока не рискуют отменять все ограничительные меры. Во-первых, в крае продлен курортный сезон до октября, во-вторых, грядет волна гриппа и простуды, потому не время расслабляться.

Итак, решено сохранить все действующие ранее запреты. Прежде всего, продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Также это правило касается жителей Кубани, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов. Врачи считают, что организм у таких людей гораздо более восприимчив к различным инфекциям, к тому же дать отпор сразу нескольким заболеваниям не сможет.

Кроме того, на Кубани сохраняется масочный режим, а еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин, в случае несоблюдения ограничений.

Также жители Краснодарского края по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.

Не разрешено проведение концертов и других массовых мероприятий с участием более 100 человек. Потому все ближайшие праздники, скорее всего, будут организовывать в онлайн-формате.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Аквапарки: открыты

Дельфинарии: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест

Зоопарки, океанариумы: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Сауны и бани: закрыты

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).