Любовница Тарзана всегда выбирала мужчин, похожих на него

Сергей Глушко (Тарзан)/Роман Бурдеев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже несколько дней не утихает скандал в звездном семействе Глушко-Королевых. Муж певицы сам признался в измене с 28-летней актрисой из Краснодара Анастасией Шульженко. Правда, версии обоих сильно отличаются. Стриптизер божится, что секс с Настей был только раз и то под "чем-то". А начинающая актриса убеждает в длительном романе с женатым Тарзаном.

Настя с Романом жили хорошо, но она решила отправиться покорять столицу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, чем больше всплывает подробностей этой неоднозначной истории, а бывшие любовники (или нет!) поливают друг друга грязью, тем больше она выглядит какой-то чудовищной постановкой, возникшей на безрыбье пандемии коронавируса.

Между тем, Анастасия Шульженко точно не врет, когда говорит о сексуальных пристрастиях к красивым и мускулистым длинноволосым блондинам.

- С юности Тарзан был моим секс-символом, - написала она в соцсетях под единственной, к слову, их совместной и очевидно дежурной для Тарзана фотографией.

Настя играла в краснодарском театре пару лет, а потом захотела столичных подмостков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уезжая из Краснодара пять лет назад, она оставила столь же видного парня Романа Бурдеева. И сейчас красавец-актер краснодарской Драмы в шоке от происходящего с некогда тихой и доброй его избранницей.

Роман Бурдеев, бывший Анастасии Шульженко, тоже красив и длинноволос, как Тарзан Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я прошу меня не смешивать с той грязью, которая происходит сейчас вокруг нее, - сказал он в эксклюзивном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань". - Той девушки, что я знал, возможно, уже и нет. А я жил с хорошим во всех отношениях человеком.

Они познакомились, когда Настя приехала в Краснодар из родного Новороссийска поступать в институт культуры. Потом пару лет работали в одном театре.

- Сразу сняли квартиру и начали жить вместе. Все было хорошо пока она не решила ехать в Москву. Она считала, что большего может добиться именно там, - продолжает Роман.

Эта единственная совместная фотография сделана в гримерке. Таких у Глушко-Тарзана - завались Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У него сейчас своя семья, родился сын. А у Насти, по ее собственным словам, до сих пор в Москве ни кола, ни двора.

В вузе рыжеволосую студентку помнят, но с трудом.

- Ни в каких скандалах замечена не была, но и звезд с неба не хватала, - говорят в институте.

Действительно, спустя пять лет после переезда в столицу Шульженко не нажила особого авторитета в театральной среде, а после грянувшего карантина и вовсе осталась без работы. Начала ходить по телешоу. Первые пробы пера были в третьесортном проекте, где невестка должна ужиться с будущей свекровью. После него разлучницу четы Глушко-Королевых никто и не запомнил.

- Наша девочка могла пойти на такое только ради хайпа. Никто из ее друзей не верит, что это реально с ней произошло. Слишком неправдоподобно все, зная ее, - говорит друг Насти Сергей Кудельницкий. - Пусть скажет, что это чудовищный пиар!

А пока близкие ждут другого разоблачения, Настя плачет в эфирах и собирает грязь в артистическое портфолио.

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