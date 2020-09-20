В Краснодаре на 24-летнего полицейского, сбившего школьницу, завели уголовное дело

Когда парня пытались задержать, он махал корочкой и заявлял, что ему все сойдет с рук.

В Краснодаре на 24-летнего полицейского ППС УМВД по городу Александра Г. (здесь и далее имена изменены) завели уголовное дело. Стража порядка подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла школьница.

Произошло это после того, как в соцсетях заговорили о смертельной аварии в станице Старокорсунской под Краснодаром. Очевидцы решили придать огласке ДТП, которое случилось накануне вечером. По их словам, на улице Красной по зебре переходили дорогу школьницы, одну из которых сбил водитель на Kia Rio. Пока подбежавшие люди пытались помочь девочке, виновник ДТП дал по газам и скрылся на горизонте.

Правда, вскоре его нашли. Пока врачи пытались реанимировать Алису, водитель поврежденной машины поспешил в мастерскую, по всей видимости скрывать следы ДТП. Там Александр начал кричать, что он сотрудник правоохранительных органов, махал корочкой и уверял - ему ничего не будет за эту аварию.

По словам свидетелей аварии, водитель размахивал корочкой, утверждая, что он работает в органах.

Но молодой человек ошибся. Сейчас он уже в статусе подозреваемого по делу.

- По версии следствия, водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу школьнице. В результате водитель наехал на подростка, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, но благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям при поддержке сотрудников ДПС местонахождение фигуранта было установлено.

Сейчас с сотрудником полиции беседует следователь. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточняют в СУ СК по региону.

Если полицейского признают виновным в преступлении, то ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Под Краснодаром полицейский сбил 16-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

Удар, как говорят очевидцы, был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров. Испуганные подруги закричали и стали звать на помощь. К месту аварии начали сбегаться очевидцы. В этот момент послышался визг покрышек - виновник ДТП надавил на газ и скрылся с места аварии (подробнее)