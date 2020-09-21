Как нашли 7-летнего мальчика, пропавшего по дороге из школы в Краснодаре

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Информация о пропавшем 7-летнем мальчике взволновала не только самих родителей ребенка, но и других жителей Краснодара. Сотни мам и пап испугались – как так, возвращался из школы, но домой так и не попал. К счастью, это история закончилась хорошими новостями – мальчика нашли, с ним все в порядке. «КП» поговорила с волонтерами «Лиза Алерт», которые в подробностях рассказали, как проходила поисковая операция.

Напомним, ребенок исчез 19 сентября. Вышел из школы №89, что находится в Юбилейном микрорайоне. Когда сын не вернулся домой, родители стали сами его искать. Но не найдя, обратились в полицию. Попросили помощи и у волонтеров «Лизы Алерт», у которых алгоритм работы за много лет налажен как часы.

- Заявка о пропаже ребенка поступила 19 сентября в 21:33. В 21:37 наш поисковик звонит родственникам и устанавливает все обстоятельства исчезновения мальчика. Одновременно краснодарский координатор берет на себя руководство поисково-спасательными работами, рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» региональный координатор Александр Бездудный. - И почти сразу же начинают обсуждать место выезда, то есть, откуда начнется поиск.

Уже на месте поисков, волонтеры распределили задачи между собой. Пока одна группу занимается осмотром территории, другая – опрашивает и оповещает горожан о пропаже мальчика. Это важно – если вдруг ребенок и добровольцы «разминутся».

- Мы всегда взаимодействуем вместе с полицией и заранее уточняем, что можем сделать и чем помочь, чтобы не навредить работе правоохранителей, - уточняет Александр Бездудный. – От нашего отряда на месте задействовали 30 человек. Также много добровольцев занимались распространением ориентировки в соцсетях.

Поиски ребенка осложнялись тем, что шли ночью. Осмотр территории в темноте, - задача не из простых. Потому добровольцы тщательно проверяют каждый двор дома, подъезды и подвалы многоэтажек. Кроме того, они заглядывают в магазины, торговые центры – ведь ребенок может находиться, где угодно.

В то же время, говорят волонтеры, искать детей ночью чуть проще – ведь после 22:00 в Краснодарском крае вся ребятня находится дома.

На поиски 7-летнего ребенка потратили порядка трех часов. В 00:50 20 сентября его нашли, о чем тут же сообщили родителям.

- Советуем родителям всегда проверять, заряжен ли мобильный телефон или другое устройство для связи у ребенка. Даже если сын или дочь выходят на улицу на 10 минут, необходимо детям дать с собой телефон. На всякий случай, - рекомендует Александр Бездудный. – Если родители выходят куда-то на прогулку с ребенком, стоит его сфотографировать. В случае пропажи, волонтеры точно будут знать, во что был одет пропавший. Это очень облегчает задачу.

Но самое главное, говорят в «Лизе Алерт», не стоит затягивать с обращением в полицию или в поисковый отряд. Лучше заранее сообщить о пропаже ребенка или взрослого, чем потом корить себя за упущенное время.