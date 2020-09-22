В Сочи полицейские помогли мужчине, потерявшему сознание в парке

Старшие лейтенанты полиции Руслан Ермоленко, Евгений Соловьев и старший инспектор ДПС капитан полиции Сергей Гражданкин. Фото: ГУ МВД РФ по краю

В городе-курорте к инспекторам на территории Олимпийского парка прибежали испуганные прохожие. Они рассказали, что неподалеку в районе пляжа Сочифорния туристу стало плохо и ему срочно нужна помощь.

- Товарищ капитан, там мужчина без сознания, не можем привести в чувства, нужно что-то делать, - обратился местный житель к одному из патрулировавших на дороге сотрудникам ГИБДД.

Полицейские незамедлительно направились к пострадавшему. Мужчина сидел на лавочке вокруг прохожих пытавшихся растереть его руки и напоить водой. Стражи порядка взяли туриста под руки, донесли до машины и повезли в больницу.

- Полицейские экстренно доставили гражданина в ближайшее медицинское учреждение, где врачи диагностировали у 66-летнего приезжего гипертонический криз, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря тому, что полицейские вовремя привезли отдыхающего в лечебное учреждение, его удалось спасти. Мужчине вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он идет на поправку.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи ДПСники на руках донесли до больницы водителя, которому стало плохо. Медики сказали, что счет шел на минуты.