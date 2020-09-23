Из краевой администрации в мэры: кому из команды губернатора прочат новые кресла

Озвучат имена членов новой команды главы региона уже в ближайшие две недели

Сегодня, 23 сентября, в Краснодарском крае официально вступил в должность губернатора Вениамин Кондратьев. После традиционной присяги глава региона озвучил план работы на новый пятилетний срок.

- Дорогие земляки! Пять лет назад, вступая в эту должность, я говорил и сейчас повторю, что моя главная задача на этом высоком посту – создать условия для комфортной и достойной жизни людей, - сказал с высокой трибуны Вениамин Кондратьев.

Помимо всего прочего губернатор добавил, что хочет предусмотреть персональную ответственность должностных лиц в крае за неэффективность.

И судя по всему, кадровый вопрос будет первым, который собирается решать глава региона, вступая в новый руководящий срок.

- Имена вице-губернаторов будут объявлены на следующей сессии ЗСК. Сейчас идут активные консультации, - сообщает тг-канал Красная35.

Кроме того, в администрации сочли удачным опыт вверения мэрских полномочий в руки руководителей краевого уровня. Как было с Сочи и Анапой.

На очереди, говорят, Новороссийск и Горячий Ключ.

А учитывая, что недовольство работой местных руководителей растет, произойти это может уже скоро. В коридорах власти поговаривают, что кандидаты на ответственные посты уже есть.

Краевую проверку в Горячем Ключе и Новороссийске возглавлял вице-губернатор Сергей Болдин. После нее, как Василия Швеца, его не отправили туда в новом качестве. Но не исключено, что к этому вопросу снова могут вернуться.

Ожидается, что вскоре расширятся полномочия в недавнем прошлом куратора промышленности региона Игоря Галася. Станет ли он стратегическим посланником в мэрию одного из этих двух городов, узнаем уже скоро.

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