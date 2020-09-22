Кандидаты на вылет: кто из глав городов и районов Кубани может лишиться поста

Кадровые решения будут озвучены после официального вступления в должность губернатора Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край готовится к инаугурации губернатора Вениамина Кондратьева на второй срок. Большое политическое событие намечено на 23 сентября.

Между тем, сразу после того, как ЦИК провозгласил окончательные итоги выборов, некоторые районные начальники занервничали. А во властных коридорах заговорили, кто станет первым кандидатом на вылет, когда глава Кубани официально вступит в должность.

На самом деле первые сигналы таковыми были получены задолго до дня "Ч" в Краснодарском крае.

Комиссия по застройке земель лесного фонда и побережья Черного моря поехала как раз в болевые кадровые точки Кубани. Одна из них, к примеру, стала последней для мэра Анапы Юрия Полякова. Не все гладко и в Горячем Ключе. Там, к примеру, было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, однако комплексная застройка не предусмотрена ни в одном разрешении. Это означает, что о социальных объектах, гонясь за квадратными метрами жилплощади, в этих местах попросту забыли.

– Застраиваются территории вокруг озер Круглое и Длинное, которые необходимо закрепить в генплане как зону рекреации. Здесь уже возведены четыре жилых комплекса и продолжают выдаваться разрешения. Причем они не обеспечены ни детсадами, ни школами. Это не инвестпроект, а зарабатывание на жителях. И мы будем принимать жесткие решения по пресечению такой безумной застройки, – негодовал Вениамин Кондратьев на совещании в конце июля.

Были вопросы у главы Кубани и к мэру Новороссийска.

- Что ж у вас спорткомплекс много лет недостроенным стоит, неужели в таком инвестиционно привлекательном городе не найдется человек, который поможет вам его достроить, - обратился к главе Новороссийска на недавнем личном приеме граждан по видеосвязи Вениамин Кондратьев.

Весной внимание сотрудников краевого департамента архитектуры и градостроительства, минприроды и других ведомств было приковано к прибрежной зоне: ТЦ «Черноморскому», парку Фрунзе и планируемому многофункциональному центру, застройщиком которого выступило некое ООО «Аквапарк». Члены комиссии изучили и застройку Мысхако в районе улицы Шоссейной. Именно после того апрельского визита администрация Новороссийска отменила выданное ранее застройщику разрешение на строительство ЖК «Гармония моря-2». В Северском районе тоже проблем хватает. И в основном, коммунальных.

Так что каковы будут кадровые решения, будет известно уже в октябре, когда глава края представит новый состав администрации.

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