Кадровые перестановки: Вениамин Кондратьев представит новых вице-губернаторов в октябре

Избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации региона

23 сентября в Краснодаре пройдет инаугурация избранного губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона официально вступит в должность и принесет присягу.

Свой второй срок Вениамин Кондратьев начнет с кадровых решений. В течение двух недель будут названы имена новых вице-губернаторов по вопросам внутренней политики и по развитию инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер и регулирования рынка алкоголя. От этих назначений будет зависеть судьба как минимум пяти глав краевых министерств.

Должность вице-губернатора по вопросам внутренней политике прочат 33-летнему директору департамента внутренней политики Игорю Чагаеву, который до переезда в краевую администрацию возглавлял Лабинский район.

- На свободную должность вице-губернатора по развитию края претендуют сразу несколько человек, в их числе и два министра этого же блока. Не исключается и вероятность, что некоторые главы муниципалитетов могут занять министерские кресла. Впрочем, проявить себя время у кандидатов еще есть, - сообщает телеграм-канал Красная35.