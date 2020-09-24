Сочи с начала года принял на отдых более 4 миллионов туристов. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи сезон 2020 года проходил во время пандемии. И вначале вызывал немало опасений: а вдруг туристы не поедут? Но они оказались напрасными. Местные здравницы этим летом регистрировали рекордную заполняемость. За три месяца высокого сезона город принял 2,9 миллиона туристов. Все средства размещения с 1 июня работают с соблюдением требований Роспотребнадзора, и это туристы очень ценят.

– По нашим предварительным подсчётам за летние месяцы и до сегодняшнего дня в Сочи отдохнули 2,9 миллиона человек, а с начала года - более четырех миллионов человек. Это позволяет нам зафиксировать факт поэтапного восстановления сочинской экономики и её дальнейшего развития, – рассказал на встрече с участниками Всероссийского форума журналистов «Вся Россия 2020» глава курорта Алексей Копайгородский.

В качестве меры поддержки предприятий туриндустрии мэрия снизила ставку по единому налогу на вменённый доход с 15% до 7,5%, предоставлена отсрочка по уплате арендной платы за землю и муниципальное имущество, а также снижена на 50% сумма годовой арендной платы за землю.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в санаторно-курортной отрасли, связанную с пандемией коронавируса, в Сочи открылись 12 новых объектов размещения.

Мэр Сочи напомнил, что в этом сезоне 21 пляж курорта получил международный экологический сертификат соответствия «Голубой Флаг». Появились новые объекты туристического показа и экологические маршруты. Сейчас в Сочи продолжают принимать отдыхающих более 1400 только сертифицированных средств размещения.

Специалисты туриндустрии прогнозируют не менее удачный зимний горнолыжный сезон.

– По прогнозу мы видим, что общая загрузка отелей Красной Поляны на новогодние праздники составляет уже 52%, а по ряду отелей фиксируется загрузка выше 95%. Это говорит о том, что сегодня темпы бронирования на зимний сезон примерно в три раза выше, чем в прошлом сентябре, – рассказал Алексей Копайгородский.

В канун новогодних праздников в Красной Поляне начнет действовать городской оперативный штаб.

Как сообщалось ранее, в связи с относительно теплой зимой горнолыжный сезон 2019 в Сочи начался в 20-х числах декабря.