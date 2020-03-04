2020-03-04T15:11:23+03:00
Общество

В Сочи зимний сезон продлится до середины апреля

Эксперты ожидают небольшого увеличения турпотока
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото rosaski.comФото rosaski.com
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В связи с относительно теплой зимой нынешний горнолыжный сезон в Сочи начался только в 20-х числах декабря прошлого года.

За этот период город посетили почти 730 тысяч человек. При этом доля иностранных гостей составляет всего 3,5%. Среди иностранцев больше всего - около 40% - туристов из Израиля.

Специалисты прогнозируют, что в целом увеличение турпотока по отношению к аналогичному показателю прошлого сезона возможно на 2,5%.

Основной новостью зимнего сезона этого года стало появление единого ски-пасса, благодаря которому теперь можно посетить трассы всех горных курортов в Сочи: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Общая протяженность трасс для катания составляет более 177 километров.

Эксперты также отмечают в этом году повышенный спрос на размещение в отелях прибрежного кластера. Обуславливается это рядом факторов: в городе подготовлены интересные праздничные программы, мероприятия, организованы трансферы на горнолыжные курорты из городских отелей и санаториев.

- Пик сезона, естественно, приходится на Новый год, но также отмечался интерес к Сочи и в выходные на 23 февраля. Сейчас готовимся к Международному женскому дню, - приводит пресс-служба мэрии слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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