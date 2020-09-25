Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 сентября 2020: постоянный мониторинг по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 сентября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: выясленоно 95 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13408 человек.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 236,2.

Но, не смотря на неблагоприятную эпидситуацию люди едут отдыхать на кубанские курорты. И правильно делают!. Власти Сочи, например, делают все, чтобы обезопасить туристов от опасной инфекции. Все средства размещения с 1 июня здесь работают с соблюдением требований Роспотребнадзора. Впереди – горнолыжный сезон. Соблюдение санитарных норм будет контролировать городской оперативный штаб.

- Среди задач штаба – работа всех служб, обеспечивающих безопасность и идеальное санитарное состояние. Дежурные штаба будут вести постоянный мониторинг, в том числе на предприятиях торговли и общественного питания по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Коронавирус в Анапе 25 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции

Коронавирус в Сочи 25 сентября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 8.

Коронавирус в Геленджике 25 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 25 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 25 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев не зарегистрировано.

Коронавирус в Горячем Ключе 25 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки заразились 3 человека.