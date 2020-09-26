В Сочи полицейские оказали первую помощь женщине с приступом эпилепсии

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В Сочи полицейские сводного отряда и курсанты Краснодарского университета МВД России помогли больной женщине. Инцидент произошел в Олимпийском парке. Сотрудники полиции во время патрулирования территории услышали крики о помощи.

- Здесь женщине плохо, - кричали люди из толпы, которая окружила пострадавшую.

Полицейские подбежали ближе и лежащую на асфальте женщину. Она была очень бледной. По предварительному диагнозу, у нее случился приступ эпилепсии. Женщина была без сознания.

Правоохранители сразу же вызвали бригаду медиков. Но пока ехала неотложка, поспешили оказали первую доврачебную помощь.

В спасоперации приняли участие шесть стражей порядка. Полицейские из Армавира - капитан Сергей Чебатков, лейтенант Никита Пустоветов, а так же сотрудник ППС из Кавказского района младший сержант Валерия Новрузова. Кроме того, спасти женщину помогли курсанты Краснодарского университета МВД России - сержант Рахман Хасиев, рядовые Анзор Мусаев и Фатима Дадуева. Они перевернули женщину на бок, разжали челюсть и освободили дыхательные пути.

Как выяснилось позднее, в Олимпийском парке потеряла сознание 36-летняя жительница Зеленогорска. Она пришла в себя и со слезами поблагодарила полицейских за оказанную помощь. – Спасибо вам за неравнодушие к чужой беде, - сказала туристка.

В пресс-служба УВД по городу Сочи «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали, что врачи скорой помощи отметили профессиональные действия правоохранителей.

- Любое промедление в сложившейся ситуации могло стоить женщине жизни, - считают медики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку. Инцидент произошёл в Адлерском районе курорта.