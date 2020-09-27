Российский пилот Даниил Квят вошел в десятку после гонки «Формулы-1» в Сочи

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27 сентября в Сочи завершился 10 этап Формулы-1 Гран-при России. Победителей стал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (1 мин. 37,030 сек). Второе место занял голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку призеров замкнул лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон, гонщик «Мерседес».

Российский пилот Даниил Квят вошел в десятку после гонки – он оказался на восьмой позиции с результатом +1 мин. 8,740 сек. Его партнер по команде Пьер Гасли занял девятое место. По словам русского гонщика, заезд прошел на высшем уровне.

- Отличная гонка, я доволен и счастлив. Нам удалось заставить отлично работать шины. У нас были быстрые круги в начале гонки, я очень рад, - отметил Квят в эфире телеканала «Матч ТВ».

После церемонии награждения победителей на главной площади Олимпийского парка в 18 часов пройдет полуторачасовой концерт электронной поп-группы Tesla Boy.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что россиянин Никита Мазепин обогнал сына Михаэля Шумахера на гонке Формулы-2 в Сочи. Русский пилот занял второе место. Он не поборолся за первое место из-за того, что соревнования прервали досрочно. На трассе произошла страшная авария: столкнулись два болида, один из которых загорелся.