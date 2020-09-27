Россиянин Никита Мазепин обогнал сына Михаэля Шумахера на гонке Формулы-2 в Сочи

Фото: instagram.com/nikita_mazepin

Вторая гонка Формулы 2 в Сочи получилась, пожалуй, самой короткой в сезоне. Она продлилась лишь семь кругов, а по протоколу — и вовсе пять. Причиной тому стала авария. На трассе столкнулись два болида, один из которых загорелся.

На одном из поворотов на скорости не справились с управлением итальянец Лука Гиотто из Hitech Grand Prix и британец Джек Эйткен, гонщик «Кампоса». Гонщики не пострадали. После случившегося Джек рассказал о причинах случившегося.

- Авария случилась из-за небольшого контакта машин. Лопнула задняя шина, и болид просто поехал прямо, - написал пилот на своей страничке в твиттер.

Из-за аварии гонку завершили досрочно: было ясно, что ликвидировать все последствия до старта Формулы 1 просто не успеют. В итоге, результаты откатили на два круга назад. Организаторы засчитали время пилотов по итогам пяти кругов. Победа впервые в сезоне досталась китайцу Гуанью Чжоу. А россиянин Никита Мазепин завершил гонку на успешном втором месте, но мог стать и первым.

Мазепин на трассе боролся с Гуанью Чжоу и сыном Михаэля Шумахера. В итоге российский пилот обогнал на гонке Формулы-2 немца, но уступил китайцу. Мазепин мог бы вырвать победу у Чжоу, если бы гонка возобновилась.

- Подиум есть! Мог побороться за первое место, но гонку остановили красными флагами. Самое главное, что никто не пострадал в страшной аварии. Очень рад подняться на подиум перед русскими трибунами, - написал на своей станице в Instagram российский пилот Мазепин.

Места второй гонки Формулы 2 распределились таким образом: китайский гонщик Гуанью Чжоу из UNI–Virtuosi выиграл вторую гонку «Формулы-2» на Гран-при России. Второе место занял россиянин Никита Мазепин из HitechGP. Тройку призеров замкнул немецкий гонщик Prema Мик Шумахер. А виновники аварии - Эйткен и Гьотто - попали на 4 и 5 место соответственно.