Видео с аварией болидов на Формуле-2 в Сочи появилось в сети

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Утром 27 сентября в Сочи проходила вторая гонка этапа чемпионата Формулы-2. Во время заезда на одном из поворотов автодрома столкнулись два болида. На скорости не справились с управлением итальянец Лука Гиотто из Hitech Grand Prix и британец Джек Эйткен (Campos).

Обе машины вылетели за пределы трассы и пробили ограждение. Болид итальянца загорелся. Но оба гонщика успели самостоятельно отбежать на безопасное расстояние, они не пострадали.

В связи с аварией воскресную гонку Гран-при России Формулы-2 приостановили красными флагами. Ее возобновят после ликвидации последствий случившегося.

Напомним, основная гонка начнется 27 сентября в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию Формулы-1 Гран-при России в Сочи 2020 можно смотреть здесь.