Отдыхающие сняли загадочное явление у берегов Сочи

Фото: instagram.com/captain_sochi

Отдыхающие бороздили морские просторы на моторной лодке в районе пляжа «Морская звезда», как вдруг увидели на поверхности воды большие бульбы. Водитель катера заглушил мотор и сразу же схватил мобильник, чтобы запечатались загадочное явление.

- Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море в районе Лазаревского? – задался вопросом автор ролика, разместив его у себя на страничке Instagram.

Среди пользователей сети «феномен бурления» вызвал много споров. Местные жители утверждают, что так в море сливают воду с аквапарка. Некоторые говорят, что могло прорвать канализацию. А многие видео восприняли с иронией.

«Убегай, мужик, это морское чудовище проснулось!», «Похоже на Кракена», «Сероводород обещанный со дна моря пошел наверх, скоро все побережье будет необитаемым», - не унимаются в комментариях шутники.

Туристы часто снимают в Сочи необычные явления. Некоторые могут происходить под воздействием человека, например, как "подводное бурление", если действительно, как утверждают сочинцы, это слив воды. Также фиксируют творение природы,например, в июле небе над городом-курортом туристы и местные жители наблюдали облака-мамматусы.