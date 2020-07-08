В небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы
В Сочи вместе с грозами и дождями пришли необычные, очень красивые природные явления. На закате жители и гости курорта могли наблюдать «огненное» шоу молний, яркую радугу и «парад» необычных облаков.
Фото и видео восторженные зрители небесного представления выложили в соцсетях.
- Небо затянули облака-мамматусы, - пишут пользователи. – Это название происходит от латинского термина mamma – «вымя», «грудь». Облака так называют - вымяобразные или трубчатые.
В небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы.Автор: Ирина Шкуратова
Как говорят синоптики, подобное явление характерно для для тропических широт. Но облака-мамматусы могут появиться и над субтропическим Сочи, они связаны с образованием тёплых циклонов.
Как сообщалось ранее, в Сочи с вечера 8 июля действует штормовое предупреждение. Город накрыл мощный ливень грозой и ветром.
ИСТОЧНИК KP.RU