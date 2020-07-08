8 Июль 2020 2020-07-08T22:14:34+03:00

В небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы

Небесное шоу привело в восторг местных жителей и гостей [фото, видео]

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В Сочи вместе с грозами и дождями пришли необычные, очень красивые природные явления. На закате жители и гости курорта могли наблюдать «огненное» шоу молний, яркую радугу и «парад» необычных облаков.

Фото и видео восторженные зрители небесного представления выложили в соцсетях.

- Небо затянули облака-мамматусы, - пишут пользователи. – Это название происходит от латинского термина mamma – «вымя», «грудь». Облака так называют - вымяобразные или трубчатые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789492" frameborder="0"></iframe> В небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы.Автор: Ирина Шкуратова

Как говорят синоптики, подобное явление характерно для для тропических широт. Но облака-мамматусы могут появиться и над субтропическим Сочи, они связаны с образованием тёплых циклонов.

Как сообщалось ранее, в Сочи с вечера 8 июля действует штормовое предупреждение. Город накрыл мощный ливень грозой и ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU