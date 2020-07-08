Сильный ветер и светопреставление: Сочи накрыл мощный ливень

Сочи накрыл мощный ливень. Фото: Юлия БАРАНОВА

На Сочи обрушилась стихия. Похоже, мощный циклон, который затопил Краснодар и наделал бед в Геленджике, дошёл до курортной столицы. Сначала небо над городом в считанные минуты заволокли чёрные тучи, потемнело, и поднялся сильнейший ветер. Засверкали молнии, ударил гром, и Сочи утонул в шквале ливня.

Туристы бежали с пляжа прямо в шлепках, по колено в воде. Мало, у кого оказался с собой зонтик: солнечный день не предвещал светопреставления. Кто-то укрывался разноцветными пляжными зонтами. Но сильный ветер выворачивал их и вырывал из рук.

На автобусных остановках образовалось столпотворение. Натиск стихии совпал с часом пик. Многие не ждали автобусов, а спешили сесть в такси.

Дождь моментально разогнал небольшой стихийный рынок на остановке «Юбилейная» на улице Донской. Старушки-дачницы похватали персики и огурцы и разбежались под навесы.

- Что за погода: то пекло, то ливень, - вздохнула одна из завсегдатаев базарчика, коренная сочинка Марина Власова. – Вот раньше, лет тридцать назад, лето было нежарким, а зима теплая и безветренная. Даже растения на даче не выдерживают такого климата: одни цветут и плодоносят раньше на месяц, другие засохли.

В предгорной зоне стихия разгулялась на всю катушку. Туристы рассказывают, что в Цирке-2 у подножия вершины Черная Пирамида, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, вечером шел не только дождь, но и град. Крупные льдинки - с горошину - долго не таяли на листьях рододендронов.

С вечера 8 июля в Сочи действует штормовое предупреждение.

- В течение суток на территории курорта ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Возможен подъём уровня воды в реках и активизация экзогенных процессов, - предупредили в пресс-службе мэрии Сочи. - Спасатели рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды и выхода в море.

Представитель пресс-службы добавила, что в море, в районе Сочи, возможно формирование смерчей.

На 9 июля Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей прогнозирует переменную облачность, временами дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер умеренный при грозе до сильного. Температура воздуха ночью + 17+22 градуса, днем +25+30 градусов.

Как сообщалось ранее, в Сочи начался ураган и мощный ливень, удар стихии обрушился на курорт внезапно.