2020-07-08T16:41:13+03:00
Происшествия

«Потоки сбивали с ног»: В Геленджике ливень превратил улицы в бурные реки

За полчаса на курорте выпала двухнедельная норма осадков [видео]
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчину унесло потоком в ГеленджикеМужчину унесло потоком в Геленджике
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После сильной засухи на Геленджик днем 8 июля обрушился мощный ливень. Дождь шел меньше часа, но этого хватило, чтобы улицы курортного городка превратились в бурные потоки, сметающие все на своем пути. За полчаса здесь выпала полумесячная норма осадков - 25,5 мм.

Грязная река пронеслась к морю по Платановой аллее, где обычно неспешно прогуливаются отдыхающие. Вода стала быстро прибывать, и поток оказался такой силы, что сбивал людей с ног.

Женщину, которая не смогла устоять, спали случайные прохожие. Трое мужчин, взявшись друг за друга с большим трудом смогли отбить ее у потока. К счастью, все обошлось.

В Геленджике случайные прохожие спасли женщину во время потопа 8 июля.

А вот другой отдыхающий предпочел расслабиться и проплыть на спине по городской улице к морю, куда дождевые воды стремились с бешеной скоростью.

В Геленджике мужчина проплыл на спине по улице.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на события в городе-курорте вполне сдержанно.

- В Геленджике наблюдалось скопление воды по части Центральной набережной, - комментируют в ведомстве.

Как часто это происходит на побережье, 8 июля вода ушла с улиц так же быстро, как и появилась. Коммунальные службы уже наводят порядок.

Потоп в Геленджике 8 июля.

- Этот дождь хотя и оказался обильным, но был залповым и кратковременным. Потоки, которые быстро сошли в море, успели принести на некоторые улицы и части набережнои камни и грязь. На пересечении улиц Островского и Кирова вода подняла асфальт, - говорит мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Сейчас на улицах города трудятся 35 коммунальщиков и 6 единиц техники. Они смывают грязь, убирают камни и распиливают упавшие ветки. О пострадавших не сообщается, туристы уже снова гуляют по набережной.

Стихия обрушилась на Краснодарский край 8 июля. В Черном и Азовском море образовались смерчи, подтоплены улицы Краснодара.

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Геленджик приходит в себя после ливня
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ИСТОЧНИК KP.RU

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