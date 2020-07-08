Смерчи обрушились на побережья Азовского и Черного морей

Вслед за изнуряющей жарой на курорты Краснодарского края обрушились ливни и смерчи.

- Гигантская воронка образовалась над поверхностью моря, когда там еще люди купались, - сообщают очевидцы необычного метеоявления.

Отдыхающие на побережье Азовского моря в станице Голубицкой тоже едва успели унести ноги от гигантской воронки.

Все дело в антициклоне, который принесет в регион хоть и небольшое, но понижение температуры.

- В эти дни, 8 и 9 июля в Краснодарском крае и Адыгее ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер может достигать 15-20 метров в секунду, а на черноморском побережье – 22, - сообщают в Гидрометеоцентре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789337" frameborder="0"></iframe> Смерч над Черным морем в Геленджике.

Но ниже 30 градусов со знаком "+" теперь будет только ближе к осени.

Кроме того, Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют сход селевых потоков в Краснодарском крае из-за проливных дождей этим летом.

- Они будут точечными, но интенсивными, - говорят специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="784" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789359" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.

Прежде всего, опасаться последствий ливней стоит жителям предгорных районов региона. Последний раз, осенью 2018 года, сели в Туапсинском районе унесли жизни 6 человек и разрушили десятки домов.