2020-06-09T12:07:54+03:00
Общество

Кубань ждет сход селей и аномальная жара: ученые спрогнозировали погоду на лето

Вплоть до 12 июня температура воздуха будет достигать +35 градусов
Евгения ОСТРАЯ
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С каждым днем температура на термометрах растетС каждым днем температура на термометрах растетФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На Кубань пришло жаркое лето. С каждым июньским днем столбики термометров преодолевают новые температурные рекорды. Вчера в Росгидрометцентре сообщили, что Юг страны припечет вплоть до 12 июня.

- В Краснодарском крае - это +35 градусов жары, - информируют метеорологи. - А в отдельных приморских районах достигнет +38 градусов.

Лето на Кубань пришло по календарю

Лето на Кубань пришло по календарю

В первую очередь высоких температур стоит опасаться аграриям. Тихорецкая метеостанция фиксирует серьезную засуху под озимыми культурами. Ее пиком, по мнению специалистов, будет 9 июня.

- У нас регион со сложно предсказуемыми погодными условиями. Длительные прогнозы строить практически невозможно, - говорит "КП" - Кубань" главный синоптик Светлана Попова.

Однако уже сейчас специалисты могут назвать ряд метеоявлений, которые наверняка не обойдут Краснодарский край стороной.

- Август будет аномально жарким. Мы ждем, что температура будет повышаться до 40 градусов, - продолжает она.

Последствия селя в 2018 году

Последствия селя в 2018 году

Но в то же время во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют сход селевых потоков в Краснодарском крае из-за проливных дождей.

- Они будут точечными, но интенсивными, - говорят специалисты.

Прежде всего, опасаться последствий ливней стоит жителям предгорных районов Краснодарского края. Последний раз, осенью 2018 года, сели в Туапсинском районе унесли жизни 6 человек и разрушили десятки домов.

Но зато у жителей черноморского побережья есть и приятные преимущества - температура воды прогрелась до +20 градусов, а ее качество, по мнению Роспотребнадзора, вполне пригодно для купаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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