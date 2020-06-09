Температура воды в Черном море 9 июня 2020: самая холодная вода в Анапе и Сочи
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 9 июня.
Пляжи на побережье по-прежнему открыты только в Сочи. С 10 июня можно будет позагорать у моря в Геленджике. А вот Анапа пока не озвучила список мест, где официально разрешат принимать солнечные ванны. Хотя, стоит сказать, здесь самая холодная вода.
Море в Анапе прогрелось лишь до 18,8 градуса, а в Сочи - до 19,1 градуса. В то время как в Геледжике, Новороссийске и Адлере водные термометры показывают отметки 19,5 градуса. Теплее всего вода оказалась в Туапсе - 20,2 градуса. Правда, здесь пока пляжи закрыты.
Азовское побережье, по традиции, комфортнее для отдыха - здесь вода прогрелась лучше. В Темрюке температура моря - 22,1 градуса, а в Приморско-Ахтарске - 22,5 градуса. Однако и здесь береговые линии из-за карантина закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU