2020-06-09T12:42:13+03:00
Общество

Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Краснодарском крае

Специалисты взяли пробы в Черном и Азовском морях
Евгения ОСТРАЯ
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Вода для купания пригоднаВода для купания пригоднаФото: Евгения ОСТРАЯ
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Специалисты краснодарского управления Роспотребнадзора исследовали пробы воды на побережье Черного и Азовского морей. Они проанализировали ее на содержание болезнетворных для человека микроорганизмов, химических загрязнений и паразитов.

- По состоянию на 8 июня нами сделано 896 лабораторных проб, - сообщили "КП" - Кубань" в надзорном ведомстве. - Все образцы соответствуют гигиеническим нормативам. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено.

Таким образом, Роспотребнадзор дал "добро" на купание в морях. Правда, с некоторой оговоркой. Пляж должен пройти проверку санитарных врачей и выполнить все требования, предписанные во время пандемии коронавируса.

Пока известно только о 20 пляжах, которые открылись для отдыхающих в Сочи. Но остальные курортные города пока находятся на этапе подготовки разрешительных документов. В Геленджике открытия нескольких пляжей ожидают 10 июня, Анапа со сроками пока не определилась, а Новороссийск отложил открытие мест для купаний до окончания карантина, то есть до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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