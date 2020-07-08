Ливень в Краснодаре 8 июля 2020: затоплены десятки улиц

На Кубани несколько недель держалась жара. Жители региона с нетерпением ждали, когда дождик хоть на несколько минут порадует своей свежестью. Днем 8 июля в край пришли осадки. Черные дождевые тучи разразились молнией и громом. На Краснодар обрушился не только ливень, в некоторых районах местные жители застали град.

Град в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Напомним, что в Гидрометцентре предупреждали о сильных дождях.

улица Красноармейска, 8 июля 2020.Видео: Телетайп Краснодара

- 8 и 9 июля в Краснодарском крае и Адыгее ожидается дождь, гроза, град. Ветер может достигать 15-20 метров в секунду, а на черноморском побережье – 22, - говорили синоптики.

Потоп на углу Мира и Октябрьской.Видео: Наталья Петрик

В результате осадков в краевом центре под водой оказались несколько десятков улиц.

Улица Седина, 8 июля 2020.

Залило в районе улицы 40-летия Победы, в Юбилейном микрорайоне, возле стадиона "Кубань", в центре города. Также потоп сняли в Геленджике.

Ливень в Краснодаре 8 июля 2020.Видео: Телетайп Краснодара

Стоит отметить, что затопленные улицы парализовали движение трамваев. На некоторых остановках пассажиры ждут транспорт уже больше 20 минут.

Потоп на Северной и Кирова 8 июля 2020.

Из хорошего - дождь опустил температуру воздуха в городе сразу же на несколько градусов. Но синоптики говорят, что радоваться рано. Ливни передают и на завтра. Но после того, как холодный фронт пройдет, в край вернутся изнурительные 40 градусов тепла.

Ливень в Тимашевске 8 июля 2020.

Стоит сказать, что сегодня на побережья Азовского и Черного морей обрушились смерчи. Отдыхающие едва успели покинуть пляжи в Геленджике и в Темрюкском районе. Они наблюдали эпичное зрелище – водяные воронки извивали в вдалеке над поверхностью моря. А вод в Голубицкой смерчи нанесли значительный ущерб - водовороты вышли на сушу и снесли на своем пути лежаки, заборы и ларьки. По предварительным данным, никто не пострадал.