В Сочи начался ураган и мощный ливень
К вечеру 8 июля мощный ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи.
Многочисленных туристов и горожан спешащих с работы домой ливень застал на улице.
Серьезное волнение моря наблюдается даже в акватории морского порта. Видимость в центре города из-за сплошной пелены дождя стала почти нулевой.
Ветер срывает рекламные конструкции, в порту с трудом удается причалить прогулочным катерам. Температура воздуха на улице в считанные минуты упала с 31 до 19 градусов.
Ранее «Комсомолка» сообщала о прогнозе синоптиков на 9 июля, согласно которому в Сочи ожидался дождь. Однако такого разгула стихии, похоже , не ожидал никто.
ИСТОЧНИК KP.RU