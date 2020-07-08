2020-07-08T19:07:09+03:00
Общество

В Сочи начался ураган и мощный ливень

Удар стихии обрушился на курорт внезапно
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочи накрыло ураганом и ливнемСочи накрыло ураганом и ливнемФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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К вечеру 8 июля мощный ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи.

Многочисленных туристов и горожан спешащих с работы домой ливень застал на улице.

Серьезное волнение моря наблюдается даже в акватории морского порта. Видимость в центре города из-за сплошной пелены дождя стала почти нулевой.

Ветер срывает рекламные конструкции, в порту с трудом удается причалить прогулочным катерам. Температура воздуха на улице в считанные минуты упала с 31 до 19 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о прогнозе синоптиков на 9 июля, согласно которому в Сочи ожидался дождь. Однако такого разгула стихии, похоже , не ожидал никто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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