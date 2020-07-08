«Снимали на камеру, а потом еле ноги унесли»: на побережья Черного и Азовского морей обрушились смерчи

В Краснодарском крае аномальная жара побила рекорды полувековой давности. В центре региона таких температур не было более шести десятилетий, а в Сочи и вовсе – 119 лет назад. Из-за пекла создаются особые благоприятные условия для образования смерчей. Как говорят ученые, подобные вихри образуются при слиянии холодных потоков воздуха, устремляющихся к воде из прибрежных ущелий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789328" frameborder="0"></iframe> Смерч в Азовском море.

- В связи с высокими среднесуточными температурами свыше +25 градусов вода в море прогревается. Из-за этого насыщенный парами воздух поднимается вверх, а заток из прибрежных ущелий будет способствовать молниеносной смене воздушных масс, - заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Диденко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="784" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789359" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.

8 июля 2020 года в морских водах Геленджика и станицы Голубицкой, что под Темрюком, образовались смерчи. Отдыхающие на пляжах стали снимать происходящее на камеры своих смартфонов. Некоторые увлеклись настолько, что не заметили, как вихрь приблизился к ним.

Последствия смерча в станице Голубицкой 8 июля 2020.

- Это произошло в считанные минуты, мы сначала снимали смерч на камеру, а потом не заметили, как он к нам подобрался, еле ноги унесли, - говорят туристы, спрятавшиеся в прибрежном кафе станицы Голубицкой.

Последствия смерча в станице Голубицкой 8 июля 2020.

И если в Геленджике смерч оставил побережье в покое, то азовский «разрушитель» решил разнести небольшую туристическую атмосферу. Когда вихрь сошел на берег, стали летать лежаки и прочая пляжная атрибутика. Под напором ветряной бури не сдержались даже забетонированные заборы. Словом, летало все, что не успело «убежать».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789337" frameborder="0"></iframe> Смерч над Черным морем в Геленджике.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отмечают, что это только начало. Основной поток смерчей на кубанских побережьях ожидается в середине июля.