2020-06-30T11:36:06+03:00
Общество

Туристов предупредили об образовании смерчей на побережье Черного моря

Природное явление ожидается в ближайшие недели в Лоо, Магри и некоторых районах Большого Сочи
Виталий КАРНАУХ
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Смерчи ожидаются у побережья Сочи.Смерчи ожидаются у побережья Сочи.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили о повышении рисков образования смерчей на Черноморском побережье. Руководитель учреждения Сергей Диденко заявил, что смерчи придут из-за высоких температур.

- В связи с высокими среднесуточными температурами свыше +25 градусов вода в море прогревается. Из-за этого насыщенный парами воздух поднимается вверх, а заток из прибрежных ущелий будет способствовать молниеносной смене воздушных масс, - заявил Диденко.

Иными словами, воздух, который содержится в холодных ущельях, смешиваясь с горячими потоками, будет образовываться в смерчи, которых за год может образоваться до сорока штук.

Самыми опасными местами Сергей Диденко назвал поселки Лоо, Якорная щель, Магри и район Большого Сочи. Информация с метеорологических радиолокаторов передается в сочинский центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей. Отмечается, что данные обновляются каждый 10 минут. Это, по мнению ученых, позволяет заметить формирование смерча за 20-40 минут.

Кроме того, немаловажную роль играет и прохождение сигнала между краевыми диспетчерскими пунктами – это и Кубаньэнерго, и Росгидромет, ЦУКСы региона и Сочи. Эти учреждения фиксируют появление смерчей на побережьях.

Со слов специалистов НИИ, в Краснодарском крае также возможны выходы из строя энергосистем из-за перегрева от высоких температур, ведь в первой половине июля воздух может прогреться на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Кстати, температура воды на побережье разная. Например, в Анапе и Геленджике, по данным на утро 30 июня, вода прогрелась до 23 градусов. В Ейске море теплее - 26 градусов, а холоднее всего в Новороссийске - столбики морских термометров поднялись всего до 21 градуса.

Что же касается погоды - сегодня, 30 июня, в некоторых районах Кубани ожидаются ливни с грозами и градом. В ГУ МЧС заявили, что шквалистый ветер будет достигать 23 м/с. Предупреждение о непогоде продлится и в первый день июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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