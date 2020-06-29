Температура воды в Черном море 29 июня: в Сочи вода на 5 градусов теплее, чем в Новороссийске

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:48:46+03:00

Морская водв в Сочи и Ейске прогрелась до 26 градусов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

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С отменой карантинных ограничений отдых у моря буквально с каждым днем становится все популярнее у туристов. На дорогах к побережью начали выстраиваться километровые пробки.

И немудрено - вода на курортах Черноморья прогревается стремительно благодаря жаркой и сухой погоде.

Так по данным краевого гидрометцентра, теплее всего вода сейчас в Сочи и Ейске - около 26 градусов. Холоднее всего - в Новороссийске - всего 21.

А вот «золотую середину» держат Анапа и Геленджик- тут вода в море с наиболее комфортной температурой - 23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU