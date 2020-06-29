На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:39:19+03:00

Непогода обрушится на регион в ближайшие часы, 29 июня

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В МЧС по Краснодарскому краю предупредили о целом "букете" неблагоприятных метеоявлений, которые обрушатся на регион в ближайшие часы, 29 июня. Непогода сохранится на Кубани до 30 июня.

- Ожидается сильный ливень с грозой, град и швалистый ветер до 23 метров в секунду, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Предупреждение о непогоде будет действовать и следующие два дня, 30 и 1 июля.

Обойдет ненастье только город-курорт Сочи.

Спасатели рекомендуют избегать в это время пеших прогулок. Они настоятельно просят не ставить автомобили под громоздкими конструкциями. Будьте осторожны!

Напомним, 17 июня резким порывом ветра снесло остановку в микрорайоне Черемушки в Майкопе. Конструкция опрокинулась, придавив сразу несколько местных жителей. Одна из них - 78-летняя женщина - погибла. Следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU