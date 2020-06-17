Сильный ветер снес остановку в Адыгее: одна женщина погибла, еще двое - пострадали

17 июня стихия обрушилась не только на Краснодарский край, где выпал град размером с куриное яйцо, но и на соседнюю Адыгею. С обеда в республике ухудшилась погода. Начал идти дождь и поднялся сильный ветер. Ненастье стало причиной трагедии в Майкопе.

Правоохранители начали проверку.

Когда в городе усилился ливень люди стали прятаться под крышами магазинов и остановочными павильонами. В какой-то момент резкий порыв ветра снес остановку в микрорайоне Черемушки, где стояли люди. Конструкция опрокинулась, придавив сразу несколько местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785535" frameborder="0"></iframe> В Адыгее из-за непогоды рухнула остановка. Видео: instagram.com/gtrkadygeia.

В результате происшествия двух человек госпитализировали.

- К нам с переломами костей таза доставлена 22-летняя девушка, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила главный врач республиканской клинической больницы Нателла Чеужева. - Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, но она в сознании.

Остановка рухнула на пожилую женщину.

Кроме того, пострадавла ее младшая сестра. 11-летнюю девочку доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьница отделалась ушибом и ссадинами, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Жертвой удара стихии стала жительница Майкопа.

- От полученных травм на месте происшествия скончалась 78-летняя женщина. По данному факту организована доследственная проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785537" frameborder="0"></iframe> Ветер снес остановку в Майкопе Видео: instagram.com/chp_mkp.

По словам очевидцев, основной удар пришел на пенсионерку, которая стояла около остановки.

- Все произошло быстро - конструкция рухнула за пару секунд. Женщина бы просто не успела отбежать, - говорит один из свидетелей трагедии.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

- Для уточнения причины смерти назначены судмедэкспертизы, - добавляют в СУ СК по Адыгее. - Кроме того, будут проведены технические экспертизы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура проверит все остановки города на соответствие требованиям безопасности после обрушения

- На место происшествия выезжал руководитель прокуратура города Майкопа, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона. - Организована проверка соответствия установленным требованиям и безопасности других остановок.