Сильный ветер снес остановку в Адыгее: одна женщина погибла, еще двое - пострадали
17 июня стихия обрушилась не только на Краснодарский край, где выпал град размером с куриное яйцо, но и на соседнюю Адыгею. С обеда в республике ухудшилась погода. Начал идти дождь и поднялся сильный ветер. Ненастье стало причиной трагедии в Майкопе.
Правоохранители начали проверку.
Когда в городе усилился ливень люди стали прятаться под крышами магазинов и остановочными павильонами. В какой-то момент резкий порыв ветра снес остановку в микрорайоне Черемушки, где стояли люди. Конструкция опрокинулась, придавив сразу несколько местных жителей.
В Адыгее из-за непогоды рухнула остановка. Видео: instagram.com/gtrkadygeia.
В результате происшествия двух человек госпитализировали.
- К нам с переломами костей таза доставлена 22-летняя девушка, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила главный врач республиканской клинической больницы Нателла Чеужева. - Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, но она в сознании.
Остановка рухнула на пожилую женщину.
Кроме того, пострадавла ее младшая сестра. 11-летнюю девочку доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьница отделалась ушибом и ссадинами, сейчас она находится под наблюдением медиков.
Жертвой удара стихии стала жительница Майкопа.
- От полученных травм на месте происшествия скончалась 78-летняя женщина. По данному факту организована доследственная проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.
Ветер снес остановку в Майкопе Видео: instagram.com/chp_mkp.
По словам очевидцев, основной удар пришел на пенсионерку, которая стояла около остановки.
- Все произошло быстро - конструкция рухнула за пару секунд. Женщина бы просто не успела отбежать, - говорит один из свидетелей трагедии.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
- Для уточнения причины смерти назначены судмедэкспертизы, - добавляют в СУ СК по Адыгее. - Кроме того, будут проведены технические экспертизы.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Прокуратура проверит все остановки города на соответствие требованиям безопасности после обрушения
- На место происшествия выезжал руководитель прокуратура города Майкопа, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона. - Организована проверка соответствия установленным требованиям и безопасности других остановок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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