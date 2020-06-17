На Кубани 17 июня выпал град размером с куриное яйцо

17 июня на Краснодарский край обрушилась непогода. Днем в Краснодаре прошел залповый ливень, в некоторых районах города выпал град. Но уже через пару часов циклон переместился южнее, где стихия показала свой нрав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785515" frameborder="0"></iframe> Сильный град в станице Анастасиевской Славянского района Видео: Наталья ПЕТРИК.

Сильнее всего досталось Усть-Лабинскому, Славянскому и Красноармейскому районам, где сначала пошел сильный дождь, а позже началась ледяная бомбежка.

Вот такой град был в Славянском районе. Фото: Наталья ПЕТРИК

Крупные куски льда засыпали улицы города и близлежащих поселков.

- Сначала небольшие градины были, а потом пошли крупные - размером с куриное яйцо. По крыше барабанило так, что думал - кровля не выдержит, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» житель Усть-Лабинска Кирилл Мохов. - Моментально дорогу усыпало слоем сантиметров в пять, асфальта не было видно.

Град в Усть-Лабинске Фото: Ирина ЛОБАНОВА.

Очевидцы делятся снимками упавших с неба льдин в социальных сетях.

- Такой град и убить может! - говорят жители районов, когда увидели размер «снарядов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785517" frameborder="0"></iframe> Крупный град 17 июня прошел на Кубани Видео: instagram.com/povazhnaya.nina.

Непогода длилась недолго - град сыпал минут 10, но бед натворил. Водителям, которые не успели прикрыть свои машины, теперь придется ехать на СТО - после обстрела крыша и капот во вмятинах.

poseti.ust_labinsk Град в Усть-Лабинске

Пострадали и владельцы огородов. Там, где прошла стихия, побило парники. Град уничтожил посадки, засыпал грядки ледяными шариками.

vov_hic_ Крупный град в Некрасовской

Не повезло и соседям. Град натворил дел и в Майкопе.

- Шквальный ветер с дождем и градом! У нас сломало яблоню, полегла кукуруза и помяло инжир! - рассказывает о стихии одна из местных жительниц.

В Майкопе пострадали огороды. Фото: instagram.com/larisa_korzhenkova

О том, какой ущерб нанесла непогода, пока не сообщается. Предварительно, в стихии никто не пострадал.

zariakubani Крупный град с дождем обрушился на Славянск-на-Кубани

Напомним, о надвигающейся непогоде спасатели предупреждали заранее. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождей и града в Краснодарском крае.

Стихия в Славянске-на-Кубани. Фото: instagram.com/zariakubani

БУДЬ В КУРСЕ

По возможности не выходите из дома и не пользуйтесь электроприборами. Град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Если же вы на улице, то найдите укрытие или защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785524" frameborder="0"></iframe> Град в Усть-Лабинске побил урожай Видео: instagram.com/pigoririna.

- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, - говорят спасатели. - Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение, но ни в коем случае не покидайте его.

Синоптики напоминают, что средняя продолжительность града - около 5-6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.