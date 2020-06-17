На Краснодар обрушилась непогода
В Краснодаре с 12 часов дня пошел сильный дождь. В некоторых районах выпал град. О неблагоприятных явлениях накануне предупреждали в МЧС.
Как окраины города засыпало льдинами, местные жители засняли на мобильники. Град прошел в микрорайоне Гидростроителей, в поселке Знаменском.
Град в микрорайоне Гидростроителей 17 июня.Видео: Наташа Петрик
Ранее «Комсомолка» сообщала, что целый "букет" неблагоприятных метеоявлений ждут в регионе не только 17, но и 18, 19 июня. Синоптики передают ливни с грозой, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.
Град в Краснодаре 17 июня.Видео: Лилия Хрущева
Из-за таких перепадов возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. Спасатели просят быть бдительными в случае, если непогода застала вас на пляже, в море, в горах или в лесу. Лучше в эти дни отказаться от пеших прогулок либо внимательно следить за переменами погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU