Исторический максимум побит: такой жары в Краснодаре не было почти 60 лет

От жары, которая установилась в Краснодарском крае, изнывали и люди, и техника. В столице Кубани из-за высоких температур отключения электроэнергии обесточивали один микрорайон за другим. За два дня произошло 15 сбоев - десятки тысяч горожан сидели без света. 7 июля ожидались самые высокие отметки на термометре - прогнозы синоптиков сбылись. Более того, сразу в трех городах края побит исторический максимум.

Итак, в Краснодаре 7 июля зафиксировано 38,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1962 году, когда градусник показывал 37,1 градуса. Отклонение от нормы составило 6,3 градуса. При этом обычно средние температуры в июле в кубанской столице - 20,9 градуса.

Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Сочи. На курорте зарегистрировали 33,9 градуса. Предыдущий максимум был 119 лет назад - тогда было всего 31 градус. Отклонение от нормы составило 5,9 градуса.

Кстати, в Армавире максимальная температура 7 июля составила 40,7 градуса. Таким образом, был побит рекорд 2003 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

Стоит сказать, что уже с 8 июля температурные отметки пойдут вниз. В Краснодарском крае прогнозируют дожди, которые и принесут облегчение жителям Кубани. Но все же сильно расслабляться не стоит - температура по-прежнему будет выше 30.

Врачи просят быть особо внимательными и водителей и пешеходов. Последним стоит обратить внимание на тон одежды - желательно, чтобы он был светлым. Понятно, что нужно пить как можно больше воды. Медики купаться в фонтанах не рекомендуют, правда, сейчас детей выгнать из воды практически невозможно.

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