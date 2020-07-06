2020-07-06T15:56:57+03:00
Общество

«Нагрузка выросла на 60%»: В Краснодаре ищут способы избежать аварийных отключений электричества в жару

Только за первые выходные июля в столице Кубани произошло 15 сбоев
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Архив КПАрхив КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С наступлением сорокаградусной жары в Краснодаре все чаще стали происходить аварийные отключения электроэнергии. Тысячи жителей оставались не только без света, но и без воды и канализации, так как во многих новых домах система водоснабжения и водоотведения работает с помощью электрических насосов.

На устранение последствий аварий в некоторых случаях не хватало даже суток. Только за прошлые выходные произошло 15 сбоев, большая часть в Музыкальном микрорайоне и прилегающих к нему улицах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже обсудил проблему перебоев с электроэнергией с обсудил ситуацию с гендиректором «Россети Кубань» Сергеем Сергеевым и призвал не допускать отключений объектов жизнеобеспечения по всему краю.

Депутат Госдумы Наталья Костенко после череды аварий в Краснодаре предложила многократно увеличить штрафы для поставщиков электричества за нарушения с 10 до 200 тысяч рублей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время.

- Это системные проблемы, которые не связаны с сезонным повышением нагрузки на электросеть.Очевидно, что компании проще платить штрафы, чем заниматься решением многолетней проблемы. Предлагаемые изменения позволят не только обеспечить максимальную защиту прав потребителей, но и повысить стимулы для ресурсников заниматься подобными проблемами, улучшая качество предоставляемых коммунальных услуг на системной основе, - считает депутат.

Тем не менее, энергетики Краснодара говорят о резком увеличении нагрузок на систему энергоснабжения до 60% с наступлением жары. Глава города Евгений Первышов призвал задействовать дизельные электростанции, чтобы можно было подключать их в случае аварий.

— После совместного совещания представителей компаний «НЭСК-электросети» и «Югэнергоресурс» — принято решение подключить сети НЭСК к подстанции ЗИП с лимитом 1,3 мВт, — сообщают в администрации Краснодара.

Однако и эти лимиты должны быть увеличены чтобы избежать перебоев в Прикубанском микрорайоне. Компании намерены обсудить этот вопрос на совещании в администрации города.

Сотрудники энергетических компаний и аварийные бригады перешли на усиленный круглосуточный режим работы.

В компании НЭСК сообщают, что нагрузка на сети, начиная с 1 июля, возросла на 31% в сравнении с летним максимумом 2019 года — с 464 до 608 мВт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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