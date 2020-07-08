2020-07-08T15:25:54+03:00
Происшествия

Последствия смерча в Краснодарском крае 8 июля

Смерч в Краснодарском крае 8 июля с моря сошел на берег
Виталий КАРНАУХ
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Последствия смерча в станице Голубицкой. Фото: соцсети.Последствия смерча в станице Голубицкой. Фото: соцсети.
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Смерчи в Краснодарском крае 8 июля появились из-за аномальной жары, которая уже успела стать рекордной за последние 60 лет. Высокие температуры раскалили поверхность земли. Из-за этого на побережье Черного и Азовского морей стали образовываться смерчи. Об этом предупреждали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

8 июля в станице Голубицкой солнце резко спряталось за надвигающиеся тучи, образовалась воздушная воронка. Смерч долго крутил над водой в море, а затем сошел на берег. Отдыхающие едва успели покинуть пляж.

Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.

- Это произошло в считанные минуты, мы сначала снимали смерч на камеру, а потом не заметили, как он к нам подобрался, еле ноги унесли, - говорят туристы, спрятавшиеся в прибрежном кафе.

Не оставил в покое воздушный вихрь все, что лежало и стояло у него на пути. Разбросал по всему пляжу и разломал лежаки, снес торговые палатки. Под мощный «кулак» природного явления попал даже железный забор, который также не смог устоять.

Последствия смерча в станице Голубицкой 8 июля 2020.

К слову, специалисты говорят, что это еще только начало. Большое количество смерчей ожидается в середине июля, причем, не только на Азовском, но и Черноморском побережьях.

Последствия смерча в станице Голубицкой 8 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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