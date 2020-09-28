Коронавирус не отступает: вспышка заболеваемости в Краснодаре придется на вторую половину ноября

Осенью и зимой в Краснодарском крае будут циркулировать сезонный грипп и коронавирус Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация с распространением коронавируса и предстоящей сезонной вспышкой гриппа вызывает серьезную озабоченность в мэрии Краснодара. По словам вице-мэра Краснодара Андрея Дорошева, эпидобстановка остается одной из самых главных тем в городе.

- Ситуация в городе и крае остается стабильно напряженной. К большому сожалению, мы пока не регистрируем спада уровня заболеваемости, - рассказала на планерке в городской администрации начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В городе в стационарах лечатся 478 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 81% пациентов, у которых был обнаружен COVID-19 уже выздоровели и выписаны.

Тревогу вызывает и предстоящий сезон гриппа. В Краснодаре уже зарегистрированы первые случаи заражения этим вирусом.

- Мы начали регистрировать случаи сезонных инфекционных заболеваний. Особенность осени-зимы 2020 года в том, что в воздухе циркулируют два вирусных агента: сезонный грипп, вспышку которого мы ожидаем во второй половине ноября, и новая коронавирусная инфекция, - добавила Харламова.

Среди заболевших этими инфекциями есть и школьники.

- Пожалуйста, усильте контроль за обязательным соблюдением детьми мер безопасности, за самочувствием детей, и в случае проявления симптомов, обязательно вызывайте врача, - обратилась к родителям начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан.

В администрации Краснодара призывают граждан пройти плановую вакцинацию против гриппа и соблюдать меры предосторожности.

Чтобы сохранить здоровье, следует соблюдать масочный режим в помещениях и общественном транспорте, а также социальную дистанцию. Лицам с риском обострения хронических заболеваний и тем, кто старше 65 лет, рекомендуют оставаться на самоизоляции.

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- Не придумано лучшей защиты от гриппа, чем вакцина, - напоминает заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская. - Она защищает от этой болезни на 80-90%. Но даже если вакцинированный человек заболеет, перенесет грипп намного легче, чем не привитый (подробности)