Прогноз погоды на зиму 2021 в Краснодарском крае: снега не будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой будет зима в Краснодарском крае. Для тех, кому лень читать дальше спойлер – зима будет теплой.

Прогноз погоды на октябрь 2020 в Краснодарском крае

Октябрь в Краснодарском крае ожидается вполне теплым. В отдельные дни температура воздуха будет достигать 20 градусов выше ноля, но к концу месяца столбики могут опускаться до вполне осенних 5-7 градусов. Примерно в это время и могут включить отопление. Но это не точно, ведь батареи станут теплыми, только если среднесуточная температура несколько дней будет держаться у отметки +8

Прогноз погоды на ноябрь 2020 в Краснодарском крае

Ноябрь 2020 года в Краснодарском крае также отличаться от прошлогоднего будет незначительно. А это значит, что в этом месяце придет кубанское бабье лето. В последний месяц осени возможны теплые «окна» с потеплением до +20. Кстати, в прошлом году на ноябрь в Краснодаре пришлось всего три дня с заморозками, они пришлись на 20-е числа.

Прогноз погоды на декабрь 2020-2021 в Краснодарском крае

Средняя температура воздуха в декабре в Краснодарском крае будет около нормы, а иногда немного выше. Это значит, что больших морозов и снега ждать жителям равнинной части региона точно не стоит. Большую часть месяца ожидается температура со знаком «плюс».

Прогноз погоды на январь 2021 в Краснодарском крае

Удивительно, но январь может претендовать на звание самого теплого месяца зимы. Синоптики полагают, что в Краснодарском крае среднемесячная температура будет выше обычного. Если в этом году на январь пришелся один день со снегом, то в наступающем их может вообще не быть. А вот дожди вполне вероятны. Так что зонты на зиму краснодарцам убирать не стоит. Морозных дней тоже, скорее всего, будет немного, а, может, и ни одного.

Прогноз погоды на февраль 2021 в Краснодарском крае

Февраль тоже окажется достаточно теплым. Линия температурной аномалии на карте синоптиков проходит прямо посредине Краснодарского края. Теплее нормы будет в северной части края – от Краснодара и выше, а вот в южной окажется немного прохладнее. Черноморское побережье от Джубги до Сочи в расчет не берем – там совсем отдельная и, скорее всего, теплая история.

В этом году в Краснодаре в одну из февральских ночей был мороз до минус 11 градусов! В этом году повторение возможно, но большая часть месяца пройдет под знаком «плюс» в интервале от 5 до 10 градусов. А к концу месяца уже может быть по-весеннему тепло.

Прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае

Весна в Краснодарском крае капризна и приходит не сразу. В этом году после 22 градусов к 8 Марта не заставили себя ждать и дневные +4, которые застали врасплох краснодарцев, убравших свои куртки подальше. Синоптики говорят, что март в целом будет немного теплее прошлогоднего, но от неприятных сюрпризов погоды страховки нет. Заморозки хоть и маловероятны, но вполне возможны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Кубань ливни с грозами и градом придут в конце сентября

- В отдельных районах Кубани ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, дожди принесут похолодание – до 14-16 градусов ночью и 17-22 градусов днем (подробности)