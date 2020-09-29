Нож против ствола: в Туапсе во время бандитских разборок зарезали местного криминального авторитета

Один стрелял, другой напал с ножом Фото: Иван ВИСЛОВ

Настоящую бандитскую дуэль в центре Туапсе устроили 24-летний Тимур Шония и 31-летний Шота Мамествалов 26 сентября. Слово за слово, и горячие парни схватились каждый за свой арсенал: в ход пошли и нож, и ствол.

- Покрошили друг друга. И их бесчувственные тела увезли в районную больницу, - рассказал "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Ножевые ранения Мамествалова стали смертельными. Его 24-летний оппонент, в которого разрядили всю обойму пневматического пистолета, попал в реанимацию.

- Причина конфликта пока неизвестна, оба славятся в городе агрессивным норовом, - продолжает источник "КП" - Кубань".

Тимур Шония три года числился в федеральном розыске за нападение на полицейского. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Однако к своим 24-ем годам Тимур Шония имеет уже богатый криминальный опыт.

Еще будучи малолеткой он три года числился в федеральном розыске за то, что чуть не убил полицейского, уходя от погони. Тогда вместе с друзьями он бушевал в местном приморском кафе и его владельцы вызвали правоохранителей. Тимур Шония прыгнул в машину и дал по газам, сбив по дороге служивого.

Целых три года ему каким-то образом удавалось скрываться от правосудия. В 2018 о Тимуре Шонии вспомнили, когда он в очередной раз попал в полицейскую сводку, расстреляв автомобиль местного бизнесмена. Парня задержали, но и тогда ему удалось остаться на свободе.

Сейчас к реанимационной палате единственного участника драки с перестрелкой Тимура Шония приставили охрану. Очевидно для того, чтобы на этот раз он сбежать он не смог.

Ему предъявлены обвинения по статье "Убийство" и это преступление тянет на очень длительный тюремный срок.