Мурад Мусаев рассказал каким будет ответный матч Лиги Чемпионов против ПАОК

Мурад Мусаев - главный тренер ФК Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов ПАОК – «Краснодар» главный тренер российской команды Мурад Мусаев рассказал о том, какой игры ждет от соперника 30 сентября.

- В Краснодаре был очень сложный матч, близкая игра, смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, будет не менее сложный матч. Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности, - поделился ожиданиями Мурад Мусаев.

За «Краснодар» против ПАОК не сыграют Ари и Вандерсон. Однако это, возможно, не полный список потерь.

– Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки, - рассказал Мусаев.

Он подчеркнул, что его команда не собирается играть от обороны. Это происходит только в исключительных случаях, когда соперник вынуждает больше проводить времени в защите – главный тренер привел в пример матчи с «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы.

- Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре, – сказал главный тренер «Краснодара».

Ответный матч Лиги Чемпионов ПАОК - Краснодар состоится 30 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.

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- Наш соперник может покупать игроков за 12 миллионов евро и постоянно работает с одним и тем же тренером. Да, мы не можем сказать, что мы фавориты с этой точки зрения. Но если говорить о желании победить, то, возможно, у нас его больше. После «Бенфики» я сказал, что выход в Лигу чемпионов - это уже не мечта, а четкая цель, - говорит португальский специалист (подробности)