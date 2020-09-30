Кто остался без кресла в новой команде губернатора Краснодарского края

Однако без работы отставные заместители не останутся

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласовал с депутатами кандидатуры своих заместителей. Теперь их девять, а не семь, как раньше.

Первым заместителем губернатора остался 42-летний Андрей Алексеенко. В прежнем качестве будут работать на Красной, 35 в кубанской столице 44-летний Игорь Галась, 37-летний Сергей Болдин, 38-летний Андрей Коробка, 42-летняя Анна Минькова.

А вот место бывшего теперь уже вице-губернатора по внутренней политике в администрации Краснодарского края Сергея Пуликовского займет молодой и перспективный Игорь Чагаев.

Не будет в новой команде губернатора и 54-летнего Анатолия Вороновского. Его обязанности теперь возложены на бывшего министра ТЭК и ЖКХ Александра Трембицкого. Помимо привычного для себя курирования вопросов жилищно-коммунального хозяйства и связанного с ними топливно-энергетического комплекса, он будет отвечать за работу транспорта в регионе.

Но самое масштабное поле для деятельности теперь у бывшего министра экономики Александра Руппеля. Ему поручено заниматься развитием промышленности, предпринимательства и курортов. Именно на это делает ставки вновь избранный губернатор Краснодарского края.

Почти год была вакантна должность вице-губернатора по вопросам казачества после того как Николай Долуда переехал в Москву. Сейчас на нее назначен Александр Власов. По традиции он будет отвечать и за развитие спорта.

К слову, все заместители, чьи имена сегодня, 30 сентября, были озвучены перед депутатами, в свою очередь будут принимать кадровые решения в профильных министерствах.

Что касается освобожденных, теперь уже официально, от должностей вице-губернаторов Сергея Пуликовского и Анатолия Вороновского, то их дальнейшая карьера пока не определена. Однако без работы они точно не останутся.

- Наши коллеги - это высокие профессионалы и мы безусловно будем и дальше их колоссальный опыт применять на благо нашего края, - сказал Вениамин Кондратьев.

Куда конкретно отправятся отставные заместители, пока остается интригой.