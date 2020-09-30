Осенние школьные каникулы в Краснодарском крае в 2020 году: В минобре рассказали, изменятся ли даты по примеру Москвы

Осенние школьные каникулы в Краснодарском крае в 2020 году. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Остался всего лишь месяц до осенних каникул в школах. В регионе они запланированы на числа с 1 по 8 ноября. Но родители активно стали задаваться вопросом, не будут ли их продлевать в Краснодарском крае из-за коронавируса. А интерес появился неспроста - в Москве выходные для школьников растянули на две недели. Но, несмотря на это, в образовательных учреждениях Кубани даты школьных каникул останутся прежними и меняться не будут.

- В Краснодарском крае стабильная эпидемиологическая ситуация, образовательные организации работают строго с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Продлевать осенние каникулы из-за угрозы распространения коронавируса в школах Кубани не планируется, - прокомментировали минобре региона.

Напомним, что в Москве по распоряжению мэра осенние каникулы увеличили до двух недель из-за увеличения количества заболевших Covid-19, в Краснодарском крае резких изменений в коронавирусной статистики пока не наблюдается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по данным на 30 сентября в Краснодарском крае за последние сутки коронавирусом заболели еще 99 человек, в том числе 15 детей. За последний месяц количество зараженных несовершеннолетних в ежедневной статистики по Covid-19 увеличилось.