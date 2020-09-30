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Видео ливня в Анапе 30 сентября 2020: улицы затоплены, люди и автомобили с трудом перемещаются по городу

Потоки воды с неба накрыли Анапу днем 30 сентября
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Анапу затопило ливнем. Фото Twitter

Анапу затопило ливнем. Фото Twitter

Прогнозы синоптиков об обширном атмосферном фронте, который принесет на Кубань ливни и грозы, оказался верен на 100 %.

Днем 30 сентября мощный ливень накрыл Анапу. Всего за несколько десятков минут на курорт обрушились такие потоки воды с неба, что затопленными оказались десятки улиц.

Прохожие, в том числе и мамы с детскими колясками вынуждены брести по улицам по колено в воде. А некоторые додумались использовать для импровизированного путешествия надувной матрас.

Автомобили с трудом могут перемещаться по городу.

Как ранее сообщалось, погодные аномалии к вечеру 30 сентября ожидают и Сочи.

- На курорте с 18 часов и в течение суток ожидается шквалистый ветер, ливни и грозы,- сообщает мэрия Сочи.

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