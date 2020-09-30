В Сочи ожидают мощные ливни со шквалистым ветром и грозами

Фото мэрии Сочи

В Сочи власти города днем 30 сентября распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды на протяжении ближайших суток

- С 18:00 30 сентября и в течение суток на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на юго-западный, местами порывы 15-17 м/c. Также синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Волнение моря – 4 балла,- сообщает мэрия Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от купания в море, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

Ранее «Комсомолка» сообщала о значительном ухудшении погоды на территории региона с 30 сентября.