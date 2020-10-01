«Договорились играть так, чтобы после матча не отводить глаза»: что говорили футболисты «Краснодара» после исторической победы над ПАОК

"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов Фото: REUTERS

Это была безумная ночь! «Краснодар» в Греции добыл важнейшую победу в своей истории. Матч с ПАОКом был непростым, «быкам» пришлось долго терпеть и ждать шанса, который выпал в середине второго тайма. В концовке у соперника не было никаких надежд, «Краснодар» забил еще и впервые попал в групповой этап Лиги Чемпионов.

Эмоции переполняли футболистов. Об этом они сами говорили после матча.

– Если честно, эмоции неописуемые, что творилось в раздевалке... Все радостные, тренер поблагодарил всех. Сказал, что мы сделали хорошую работу, мы заслужили это. Он очень счастлив, что мы смогли принести эту мечту под названием Лига Чемпионов в Краснодар. Весь город с нетерпением этого ждет. Мы очень рады, что смогли это сделать и множество людей увидят это вживую, - сказал после матча защитник «Краснодара» Игорь Смольников.

Он признался, что футболисты дали обещание перед игрой – отдать все силы на поле.

– Мы просто вышли, чтобы нам было перед собой не стыдно, чтобы мы после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, все, что у нас есть, ради победы. В принципе, так и получилось, - добавил футболист.

Юрий Газинский подтвердил, что «Краснодар» ждал сложный матч.

- Понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели. Может, не все получалось в атаке, но на данном этапе важно было победить, - сказал полузащитник.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который провел очередной отличный матч рассказал, что сорвал голос, празднуя победу.

— Эмоции сейчас немного поутихли. Немного голос подсел. Мы все шли к этой цели, вот получилось. В прошлом году не получилось. Без разницы с кем играть в группе, хочется попробовать себя с сильными командами, - говорит Сафонов.

Его товарищ по академии «Краснодара» Даниил Уткин отметил командный дух, который царит в коллективе.

- На поле была единая команда, которая билась и добивалась результата. Хочу сказать спасибо каждому, мы сделали это, вошли в историю, и я очень счастлив, - сказал Уткин.

- Эмоции потрясающие, просто невероятные. Я ждал этого момента всю свою карьеру. Сейчас я очень рад и горжусь своей командой. Это большое, знаковое событие для клуба, для Краснодара. Год назад все было иначе, но в этот раз мы заслужили победу по сумме двух игр. Если ты дважды побеждаешь – значит, заслужил. Но и ПАОК провел два сильных матча, - сказал после матча нападающий «Краснодара» Маркус Берг.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился атмосферой победной раздевалки – там были танцы.

- Сначала начала было много эмоций в раздевалке, танцы. Игроки выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили. «Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг, - такими словами прокомментировал тренер важнейшую победу в своей карьере.

Директор Академии ФК «Краснодар» Арам Фундукян поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Всем нашим болельщикам! Спасибо за то, что верили в нас, поддерживали нас, были с нами всегда несмотря ни на что! Вы верили в команду! Вы поддерживали наших парней всегда! Это ваш праздник! Поздравляю вас! – написал он в твиттере.

Свой твит с реакцией на победу «Краснодара» опубликовал и президент клуба Сергей Галицкий. Он состоял всего из одного смайлика.